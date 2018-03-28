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ABD ve PYD'den şaşırtan Münbiç kararı

ABD ve PYD'den şaşırtan Münbiç kararı

ABD’li yetkililer ve terör örgütü PYD’nin Münbiç’te bir barajda yaptığı toplantıda, Münbiç’in ÖSO’ya teslimi kararı alındığı iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 08:48 - Güncelleme: 28-03-2018 08:48

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin 2 ayda Suriye’nin Afrin bölgesinde kontrolü sağlamasının ardından, gözler PYD/YPG kontrolündeki Münbiç’e çevrildi. Afrin’den sonra sıranın Münbiç’e geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan askerlerinin buradan çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.

ABD'NİN KONTROL NOKTALARI OLACAK
Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Türkiye’nin Münbiç’teki kararlı tutumu üzerine, ABD yetkililerinin terör örgütü PYD/YPG ile Münbiç’te bir barajda önceki gün toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Toplantıda Münbiç’in ÖSO’ya teslim edilmesi konusunda karar çıktığı iddia edildi. Toplantıda aynı zamanda belirli yerlerde ABD noktalarının olması ve Fırat’ın batısında kesinlikle PYD/YPG’nin olmaması yönünde karar alındığı da belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • çok güzel hareketler bunlar 28 Mart 2018 08:56 suriye nin ve ırağın kuzeyinin iran sınırına kadar bu pisliklerden temizlenmesi gerekiyor ki devletimizin kararlı tutumu bunu sağlayacaktır...

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