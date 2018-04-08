  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD ve PKK uyduya yakalandı: Sinsi plan!

ABD ve PKK uyduya yakalandı: Sinsi plan!

Suriye iç savaşının en tartışmalı bölgelerinden olan Deyrizor'da; ABD, petrolleri kaçırmaya hazırlanıyor. Uydu görüntülerinde petrol sahasında tanker yığınakları yapılıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-04-2018 19:59 - Güncelleme: 08-04-2018 19:59

Suriye iç savaşının en tartışmalı bölgesi olan Deyrizor, savaşın başından bu yana paylaşılamıyor. Bir tarafta ABD/PKK diğer tarafta ise İran ve Rusya bölgede hakimiyet alanı oluşturmaya çalışıyor.

Bu alana sahip olabilmek için verilen mücadele zaman zaman çatışmalara neden olurken, ABD bölgeyi sahiplenme yolunda sinsi adımlar atıyor.

PETROL TANKERLERİ BÖLGEDE

ABD'nin bölgeyi YPG ile savunarak üs oluşturma oplitikaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölgede petrol tesislerinin yanlarında üslenen ABD ve PKK'lılar bölgeden ham petrol kaçırıyor.

Uydudan alınan fotoğraf karelerinde Petrol tesislerinin yanında onlarca akaryakıt tankerinin hazırda beklediği görülürken, tankerlerin sevkiyat için bölgede bulunduğu belirtiliyor.

TOPRAKTAN PETROL FIŞKIRIYOR

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deryrizor, ABD, Rusya ve İran'ın olduça fazla tartıştığı bir bölge. Rusya geçtiğimiz yıl içerisinde YPG'nin bölgeye konuşlanmaması için Akdeniz'de bulunan gemi ve denizaltılarından füzeler ateşlemişti.

YPG'nin bölgedeki hakimiyetini kurması neticesinde İran, Rusya ve rejim hep bilikte bölgeye taciz saldırıları gerçekleştirmiş, hatta bu saldırılar içerisinde Rusya'nın bölgede paralı askerler kullandığı ortaya çıkartılmıştı

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD ve PKK uyduya yakalandı: Sinsi plan! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 08 Nisan 2018 20:07 yahu ne hazırlığı 4-5 aydır tanker filoları ham petrolleri suudi üzerinden amerikaya gidiyor

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro