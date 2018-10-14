ABD ve İngiltere Suudi Arabistan'ı boykot hazırlığında!

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde toplananlar Cemal Kaşıkçı'nın bulunması için gösteri düzenledi.

BBC'nin diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda kaybolması üzerine İngiltere ve ABD, Suudi Arabistan'da düzenlenecek uluslararası yatırım konferansını boykot etmeye hazırlanıyor.

Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek yatırım konferansı “Çöl'deki Davos” olarak biliniyor. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ev sahipliği yaptığı bu konferansla, kendi öncülüğünde başlattığı “reform sürecinin” ve ülkesinin petrole bağımlılığının zayıflatılmasını amaçlayan “2030 Vizyonu'nu” tanıtmayı planlıyordu.Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin kaygılar nedeniyle bir grup sponsor şirket ve medya kuruluşu da konferanstan çekilme kararı almıştı.

ORTAK KINAMA AÇIKLAMASI: BBC Türkçe’de yer alan habere göre; BBC muhabiri James Landale'e konuşan diplomatik kaynaklar, ABD Hazine Bakanı Steve Munchin ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un etkinliğe katılmayabileceğini söyledi.