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ABD ve Çin son durum kötü açıklama geldi

ABD ve Çin son durum kötü açıklama geldi

ABD ile Çin arasında devam ede ticaret savaşlarını bitirme adına başlatılan müzakereler sarpa sardı. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, karamsar bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 17:26 - Güncelleme: 24-01-2019 17:26

ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross, ABD’nin Çin ile bir anlaşmaya varmaya “çok çok uzak bir noktada” olduğunu söyledi.

CNBC’ye konuşan Ross, bu durumun “çok da şaşırtıcı olmadığını” söylerken, ABD ve Çin’in çözmeleri gereken “çok fazla sorun” olduğunu belirtti ve Trump yönetiminin, Çin ile ticari ilişkilerini sürdürmek için “yapısal reformlar” ve “para cezaları” oluşturması gerektiğini vurguladı:“Bir çözüme ulaşmaya çok uzağız.”

SİLAHI İLK TRUMP ATEŞLEDİ
ABD ile Çin ticaret savaşının temeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Mart’ta ilan ettiği kararla birlikte çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlamasıyla atıldı.

TARAFLAR MÜZAKERE HALİNDEYDİ
Taraflar arasında ticaret savaşlarının sona erdirilmesi adına Ocak ayı başında müzakereler başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Buenos Aires’te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmıştı.

Washington yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

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