ABD uçakları o bölgeyi vurdu: Çok sayıda ölü var!

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından Deyrizor iline hava saldırısı gerçekleştirilirken, Suriye basını, hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Suriyeli yetkililer daha önce Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunarak ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’deki saldırılarını durdurmasını talep etmişti.
2014 YILINDA BAŞLAMIŞTI
ABD ve müttefikleri, Suriye ve Irak’ta varlık gösteren terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Aralık ayında Suriye’deki ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurmuştu.
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