ABD uçak gemisinin gövde gösterisine Çin'den dev yanıt

Amerika ve Rusya'nın Suriye restleşmesi devam ederken ABD'nin tartışmalı sular Güney Çin Denizi'nde USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle yaptığı gövde gösterisine Çin'den dev bir yanıt geldi...

ABD uçak gemisinin gövde gösterisine Çin'den dev yanıt

ABD'nin tartışmalı sular Güney Çin Denizi'nde USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle yaptığı gövde gösterisine Çin'den dev bir yanıt geldi. Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Askeri Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olarak Başkomutan sıfatıyla, Güney Çin Denizi'nde yapılan donanma geçit töreninde Liaoning uçak gemisinin yanı sıra 48 savaş gemisi ve deniz altı, 76 hava aracı ve 10 binden fazla bahriyeliyi selamladı.

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ABD uçak gemisinin gövde gösterisine Çin'den dev yanıt

AA'nın haberine göre, ÇHKO'nun kuruluşundan itibaren günümüze kadar en büyük askeri deniz geçit töreni olarak duyurulan etkinlikte Çin Devlet Başkanı Şi, törende, deniz kuvvetlerine ÇKP'ye sarsılmaz sadakatlarını sunmaları çağrısında bulundu. Şi, güçlü bir donanma kurmaya ihtiyacın hiçbir zaman bugünden daha acil olmadığını kaydederek, ÇHKO'nun deniz kuvvetlerini geliştirmek, modern deniz savaş sistemleri inşa etmek ve çeşitli askeri görevlerde kapasitesini güçlendirmek için çalışması gerektiğini ifade etti.

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ABD uçak gemisinin gövde gösterisine Çin'den dev yanıt

Şi'nin donanmayı incelemek için törende yer almasının ABD'ye ait uçak gemisi Theodore Roosevelt'in Güney Çin Denizi'nde eğitim çalışmaları yürütmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. Çinli uzmanlar geçit törenini, "caydırıcı deniz egemenliği ve gövde gösterisi" olarak yorumladı. Fucien Deniz Güvenlik İdaresi de Tayvan Boğazı'nda 18 Nisan'da askeri tatbikat yapılacağını duyurdu.

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ABD uçak gemisinin gövde gösterisine Çin'den dev yanıt

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği ve dünyanın en önemli deniz nakliye güzergahlarından olan uluslararası sularda Çin başta gelmek üzere kıyı ülkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

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