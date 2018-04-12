ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı

AMERİKA elinde en çok uçak gemisi bulunan ülke. Askeri anlamda en büyük rakibi olan Rusya'nın sadece 1 tane uçak gemisi bulunurken, ABD'nin elinde 20 tane var. Suriye'ye yolladığı Harry Truman uçak gemisine bir kanı içinden görüntüler inanılmaz;

ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı

ABD'NİN UÇAK GEMİSİ : Dünya'da en çok uçak gemisine sahip olan ülke Amerika. Suriye savaşı için o gemilerinden biri olan Harry Truman uçak gemisini Akdeniz'e gönderdi. O geminin içini ve özellikleri inanılmaz. Amerika'nın elinde bunun gibi 20 tane uçak gemisi bulunuyor. İşte ABD'nin uçak gemisinin içi ve diğer ülkelerin sahip olduğu uçak gemisi sayıları;

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ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı

HANGİ ÜLKENİN KAÇ UÇAK GEMİSİ VAR : Türkiye'nin henüz bir uçak gemisi yok. Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler içinden sadece İspanya, Fransa ve İtalya'nın 1'er uçak gemisi var. ABD'nin askeri anlamda en büyük rakibi olan Rusya'nın elinde de sadece 1 uçak gemisi bulunuyor. İngiltere 2 uçak gemisi ile ABD'den sonra en çok gemiye sahip ülke. Hindistan, Brezilya, Tayland, Güney Kore, Çin ve Avustralya'nın da birer tane uçak gemisi var.

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ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı

HARRY TRUMAN UÇAK GEMİSİ : ABD'nin Suriye savaşı için Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin ismi eski başkanlarından Harry Truman'ın ismini taşıyor. Uçak yüzer bir kent konumunda. Nükleer enerji ile çalışan bu uçak gemisi 30 yıl boyunca hiç yakıt yenilemeye intiyaç duymuyor.

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ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı

25 Temmuz 1998 yılında denize indirilen USS Harry S.Truman uçak gemisinde F-14, F/A-18 ve düşman hedeflerindeki elektronik aksamı tahrip etme kapasitesine sahip EA-6B uçakları bulunuyor. Uçakta ameliyathaneden spor salonlarına, basketbol sahasından dinlenme odalarına kadar askerler için gereken herşey bulunuyor.

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