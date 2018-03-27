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ABD: Türkiye'yi tehdit ediyor! Çekilmesini isteriz

ABD: Türkiye'yi tehdit ediyor! Çekilmesini isteriz

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Sincar bölgesindeki PKK varlığının Türkiye'yi tehdit ettiğini ifade ederek "PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 21:53 - Güncelleme: 27-03-2018 21:53

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) basın ofisini ziyaret ederek başta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve Türkiye ile devam eden görüşmeler olmak üzere birçok konuda gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Mattis konuya ilişkin, "Kuzey Irak'ta sınırın hemen karşı tarafında yer alan Sincar'da PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi var. Biliyorsunuz PKK, ABD tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok masum Türk'ü öldürdüler ve PKK'nın Sincar bölgesinden çekildiğini görmek istiyoruz." yorumunu yaptı. 

Türkiye'nin PKK unsurlarına yönelik Sincar bölgesinde düzenleyeceği muhtemel bir operasyona ABD'nin destek olup olmayacağına ilişkin de Mattis, gelecekteki operasyonlar hakkında bilgi vermeyeceğini söyledi.  

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER KONUSU

Türkiye'nin Afrin'de pozisyonlarını sağlamlaştırmaya devam ettiğini aktaran Mattis, Menbiç'e yönelik herhangi bir hareketlilik görmediklerini, burası konusunda Türkiye ile herhangi bir tıkanıklık olmaksızın görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, "Bunu çözeceğimiz konusunda iyimserim. Daha önce de zor zamanlarımız olmuştu." dedi.

Mattis, AA muhabirinin "Türkiye’nin Menbiç'te niyeti açık. Türkler Menbiç'e girmek ve YPG unsurlarının ilçeden çıkarılmasını istiyor. Buna karşın ABD'nin önerisi nedir? ABD ne teklif ediyor burada?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"Türkiye bir NATO ortağıdır ve birbirimizin yanında durduk. Suriye'de özellikle bazı konularda ciddi anlaşmazlıklarımız oldu. Ancak bunlar görüşmelerimizin açıklığı ve sıklığını etkilemedi. Bunu da aşacağız. Daha önce de söylediğim gibi bunu basın üzerinden konuşmaktan ziyade (Türk yetkililerle) yüz yüze ve birebir konuşmayı tercih ederim. Bu konu Türkler için çok hassas. PKK teröristlerinin elinde ölen birçok masum insanları var. Orada (Suriye'de) yaptığımız şey DEAŞ'ı ortadan kaldırmaktır. Karmaşık bir savaş alanında tüm çatışan akımları hesaba katmak zorundayız."

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