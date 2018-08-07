ABD-Türkiye krizinde mutabakat haberi doğru değil mi?

Türkiye’den bir heyetin 2 gün içinde ABD’ye gideceği ve bazı konularda ön mutabakat sağlandığı yönündeki haberler Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edilmedi.

ABD-Türkiye arasında YPG, Hakan Atilla ve Gülen'in iadesi konularında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ilişkiler gergin ilerlemekteydi. Son olarak ABD'li Papaz Brunson'un Trump yönetiminin istediği gibi serbest bırakılmayarak ev hapsine alınması krizi tırmandırdı. İki ülke iç işleri ve adalet bakanları hakkında karşılıklı yaptırım kararı aldı.

MUTABAKAT SAĞLANMADI MI?

Ülkeler arasında krizin çözümü için devam eden görüşmelerde dün akşam ön mutabakatın sağlandığı iddia edildi. Yüz yüze görüşme kararı alındığı ve buna bağlı olarak bir heyetin gideceği söylenmişti. Dünya’nın ulaştığı Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu haberleri teyit etmediklerini belirttiler.

DOLAR YENİDEN YÜKSELDİ

ABD ile ön mutabakat sağlandığı yönündeki haber sonrasında dolar kuru sabah ilk işlemlerde 5.18 seviyesine kadar gerilemişti. Kur, sonrasında 5.25 seviyesine yükseldi.

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