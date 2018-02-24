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ABD tehdit etti: Hedefte 5 ülke var!

ABD tehdit etti: Hedefte 5 ülke var!

ABD, Kuzey Kore’yi nükleer füze programlarından vazgeçmeye zorlamak için en büyük yaptırım paketini uygulamaya hazırlanırken ABD Başkanı Donald Trump, "Adımlar işe yaramazsa, dünya için çok, çok talihsiz ve tehlikeli olabilir" açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 23:22 - Güncelleme: 24-02-2018 23:22

 ABD, Kuzey Kore’ye daha fazla yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. ABD’nin yasa dışı Kuzey Kore ile ticaret yapan şirket ve iş adamlarına karşı çok ağır yaptırım ve cezaların uygulanacağını açıklandı.

Yaptırımların hedefleri arasında, Çin, Hong Kong, Tayvan ve Singapur’daki nakliye ve enerji şirketlerinin de yer aldığı belirtildi.

Birleşik Devletler’deki firmalar ve bireylerin sahip olduğu varlıklara el konulabileceği ve ABD vatandaşlarının söz konusu devletlerle alışveriş yapmasının yasaklanacağı ifade edildi.

Trump yönetiminin hazırladığı yeni yaptırımların, "Kuzey Kore’nin yasa dışı deniz taşımacılığı, kaçakçılık faaliyetlerini ve petrol almak ve kömür satmak için kapatma amaçlı" bir hareket olduğu açıklandı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, yeni yaptırımların Kuzey Kore’nin "kötü yönde kullandığı deniz taşımacılığı" yoluyla kömür ve diğer yakıt ticaretindeki kısıtlamanın ve engellenmesinin çok önemli bir yaptırım olacağını söyledi.

'GÖRÜNTÜ VE FOTOĞLAR VAR'

Yaptırımların Kuzey Kore nakliye ve ticaret şirketlerini ve gemileri güçsüz hale getirmek için tasarlandığını, ayrıca Pyongyang’ı izole ettiğini belirten Mnuchin Kuzey Kore, Çin, Singapur, Tayvan, Hong Kong, Marshall Adaları, Tanzanya, Panama ve Komorolar’da bulunan, kayıtlı veya bayraklı gemilere yönelik çok ciddi çalışmaların ve denetimin yapılacağını kaydetti.

Mnuchin, yaptırımlardan kaçınmak için Kuzey Kore’ye giden gemiden gemiye yakıt ve diğer ürün transferlerini gösteren Aralık 2017 istihbarat raporlarına yansıyan görüntüler ve geniş fotoğrafların olduğunu açıkladı.

 
 

Mnuchin, ABD’nin Kuzey Kore gemilerini takip edip ve incelemesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Şubat 2018 01:25 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nde alınan ateşkes kararının bütün Suriye'yi kapsadığını yineledi.

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