ABD tarihinin en kritik seçimini yapıyor! Trump için kader günü...

ABD'de son yılların en önemli ara seçimi olarak görülen Kongre ara seçimleri için ABD vatandaşları oy kullanmaya başladı. Hafta içi olması ve tatil sayılmaması sebebiyle çok sayıda kişinin oyunu erken saatlerde kullanıp daha sonra işe gitmek zorunda olması kamuoyunda yine tartışmalara yol açtı. Bazı eyaletlerde seçmenler yasal olarak iş yerlerinden izin alma hakkına sahipken, bazı eyaletlerde böyle bir hak bulunmuyor.

KATILIM GEÇEN SEÇİMLERE GÖRE ARTTI... Öte yandan birçok eyalette ekim ayının farklı günlerinde başlayan ve düne kadar devam eden erken oy kullanma sürecinde seçmenlerin önceki yıllara göre daha fazla sandığa gittiği ortaya çıktı. Çok sayıda seçmen sandığa giderek oylarını kullanırken milyonlarca seçmen de posta yoluyla uzaktan oy verdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ DEMOKRATLAR KAZANIRSA... Mevcut durumda Temsilciler Meclisi'nde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekil görev yaparken, 5 koltuk ise farklı sebeplerle boş bulunuyor. Temsilciler Meclis'nde çoğunluğu DEmokratların kazanması durumunda ABD Başkanı Trump'ın çıkardığı bir çok yasayı engelleyebilecekleri belirtiliyor.

SENATO'DA ÇOĞUNLUK CUMHURİYETÇİLERDE KALIR... Cumhuriyetçilerin 51, Demokratların 49 üyesinin olduğu 100 sandalyeli Senato'da ise anketlere göre, Cumhuriyetçiler ağırlıklarını koruyacak.

36 EYALETİN VALİSİ DE SEÇİLİYOR... Diğer yandan Kongre'nin yanı sıra ABD'nin 36 eyaletinin valisi de bugünkü seçimlerde yeniden belirlenecek. Valilik seçimlerinde şu ana kadarki anketlerde Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar ise 10 eyalette önde gözüküyor. 9 eyalette ise yarışın yakın seyrettiği belirtiliyor. Özellikle Florida, Michigan, Iowa ve Ohio gibi eyaletlerdeki valilik seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.