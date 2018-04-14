ABD Suriye'yi neden vurdu? Beyaz Saray madde madde açıkladı...

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle ABD, İngiltere ve Fransa güçlerinin Suriye'ye yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray, Esed rejimini neden vurduğunu ve gerekçelerini açıkladı. Beyaz Saray'dan "Esad rejiminin kimyasal silah kullanımına ilişkin ABD’nin değerlendirmesi" başlıklı bir bilgi notu yayınladı. O notta Esed rejiminin neden vurulduğu özetlendi... Bilgi notundan ana başlıklar şöyle:

- ABD güvenle Suriye rejiminin 7 Nisan 2018’de Şam’ın doğu kırsalındaki Duma’da onlarca çocuk, kadın ve erkeği öldüren ve yüzlercesini yaralayan saldırıda kimyasal silah kullandığı değerlendirmesi yapmaktadır.

- Bu sonuca, saldırıya dair haberler, kurbanların semptomları, saldırıdan kalma iki varil bombasının görüldüğü video ve fotoğrafların yanı sıra saldırı öncesinde Suriye askerlerinin arasındaki koordinasyonu gösteren güvenilir bilgiler üzerinden varılmıştır.

- Bilgilerin büyük bölümü Duma’daki bombardımanda rejimin klor gazı kullandığına işaret ederken rejimin aynı zamanda sarin gazı kullandığına dair ek bilgiler de var.

- Bu münferit bir vaka değildir. Suriye rejiminin kimyasal silah programını sonlandırdığını ilan ettikten sonra dahi kimsayasal kullandığına dair belirgin bir tarihi var.

- 7 Nisan’da Duma’da görgü tanıkları spesifik olarak Mi-8 helikopteri gördüklerini söylemiştir. Bu helikopterin Suriye rejiminin yakınlarındaki Dumayr hava üssünden kalkarak saldırı sırasında Duma üzerinde keşif yaptığı biliniyor.

- Pek çok sayıda görgü tanığı helikopterlerden varil bombaları bırakıldığını söylüyor ki bu savaş boyunca rejimin ayrım yapmadan sivilleri hedef aldığı bir saldırı taktiği. Duma’ya bırakılan varil bombaları rejimin daha önce kullandıklarıyla uyuşuyor.

- Güvenilir istihbarat bilgileri, klorin olduğu anlaşılan kimyasalın koordinasyonunda Suriye ordu mensuplarının görev aldığını ortaya koydu.

- Varil bombalarının bırakılmasının ardından Duma’daki doktorlar ve görev yapan kuruluşlar yoğun klor kokusu rapor ettiler ve aynı zamanda sarinle temasta ortaya çıkan bazı semptomlarla karşılaştıklarını bildirdiler.

- Rusya sadece Esad rejimini kimyasal saldırılarından sorumlu tutulmasını engellemekle kalmadı aynı zamanda 4 Mart 2018’de İngiltere’de bir suikast girişiminde sinir gazı kullanarak kimyasal silahlara dair tabuya saygı duymadığını gösterdi.

- 7 Nisan saldırısından bir kaç saat sonra Suriye’nin devlet ajansı Doğu Guta’daki son kalan muhalif grup Ceyş ül İslam’a yöenlik bir karalama kampanyası başlattı. Elimizde bu grubun herhangi bir tarihte kimyasal silah kullandığını öner sürecek hiçbir bilgi yok.