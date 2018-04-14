ABD, Suriye'yi hangi silahlarla vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa’nın bugün Suriye’ye düzenlediği füze ve uçak saldırılarında en çok hedef alınan bölge Şam ve çevresi oldu. Operasyonu tetikleyen kimyasal saldırının yapıldığı Duma ile Şam arasındaki bölgede ve Kasyun Dağı yakınındaki Cemraya’da bulunan askeri ve bilimsel tesisler ile Şam Uluslararası Havalimanı ve Meze Askeri Havalimanı hedefler arasındaydı. Bu bölgelerin çoğu ABD’nin Tomahawk füzeleriyle vuruldu.
Şam dışında en yoğun saldırılar ise Humus çevresinde gerçekleşti. Bu bölgedeki Masyaf, Ayn Elacuz ve Kuseyr’de kimyasal silah yapımında kullanıldığı iddia edilen askeri tesisler ile Hizbullah yapılarını hedef alındı. Bu hedeflerin çoğu, İngiliz Tornado uçaklarından atılan Storm Shadow (Fırtına Gölge) füzeleri ile vuruldu.
ABD’nin saldırıda kullandığı Tomahawk füzeleri savaş gemilerinden, denizaltılardan veya karada konuşlu fırlatıcılardan atılabiliyor. Askeri adı BGM-109 olan Tomahawk füzeleri ilk olarak 1991’deki Birinci Körfez Savaşı’nda Irak hedeflerine karşı kullanılmıştı. Körfez Savaşı, gemilerden atılan Tomahawk’lar ile başlamıştı.
ABD’nin sadece İngiltere’ye sattığı bu füzeler, 1,100 kilometre menzile sahip. Toplam 1600 kilogram ağırlığındaki füze, 450 kilogramlık savaş başlığı taşıyor. Tomahawk’lar hedeflerini askeri uyduların hassas verilerini kullanarak buluyor.
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