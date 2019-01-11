  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı

ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de attığı twitle duyurduğu Suriye'den çekilme kararı sonra yapılan açıklamalar 'ABD'nin Suriye'den çıkmaya niyeti yok' yorumlarına neden olmuştu. Ancak ABD Savunma Bakanlığı’nca (Pentagon), Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 11-01-2019 10:25 - Güncelleme: 11-01-2019 10:25

ABD Savunma Bakanlığı’nca (Pentagon), Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi. AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum" dedi.

Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.

'KULLANILACAK GEMİ VE UÇAKLARI BELİRLENDİ' İDDİASI
Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.

Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı. Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı. Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında "Bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesini istemiyoruz” demişti. Suriye’deki terör gruplarının adını anmaktansa Kürt ifadesini kullanan Bolton şöyle demişti: "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma sağlanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek"

Bolton ziyareti ABD basınında Erdoğan Bolton'u adam yerine koymadı

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 11:45 Suriye ordusu İdlib'e yığınak yapıyor İdlib'de kontrolün El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el Şam'a geçmesinin ardından Hama kırsalına onlarca zırhlı araç sevk edildi.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro