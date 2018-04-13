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ABD Suriye'de vuracağı 8 hedefi belirledi CNBC duyurdu

ABD Suriye'de vuracağı 8 hedefi belirledi CNBC duyurdu

Amerika Rusya gerilimi sürerken CNBC'nin flaş olarak duyurduğu Suriye haberi tansiyonu yükseltti. CNBC'ye konuşan bir kaynak ABD'nin Suriye’de sekiz hedefi belirlediğini bunlar arasında iki Suriye hava üssü ve bir araştırma merkezini olduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 11:35 - Güncelleme: 13-04-2018 11:35

Amerika ve Rusya'nın Suriye restleşmesi dünyayı diken üstünde tutuyor. Akdeniz ve Ortadoğu silah deposu haline gelirken CNBC'nin haberi gerilimi iyice tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, “Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD’nin Suriye’de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini” söyledi.

CNBC’deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştıma merkezi olduğunu ileri sürdü.


Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya’nın kontrolündeki hava sahasına, ABD’nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • verde 13 Nisan 2018 12:13 ABD ve Rusya birbirinimi vuracak .yok gariban suriyeyi vuracak, suriye korkudan boşalacak ve İsrail konacak

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