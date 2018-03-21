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ABD Suriye'de meydan okuyor 5 yeni üs daha

ABD Suriye'de meydan okuyor 5 yeni üs daha

ABD’nin Suriye’deki askeri üslerinin sayısını artırdığı iddia edildi. Deyrizor bölgesinin yakınlarında bulunan en büyük petrol yatağı yakınlarına üs inşa etmeye başladılar.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 09:37 - Güncelleme: 21-03-2018 09:37

Suriye merkezli haber sitesi Euphrates Post’ta yayınlanan haberde, ABD’ye ait iki Kara Şahin helikopterinin, ülkenin önemli petrol yatakları arasında yer alan Deyrizor bölgesindeki görüntülerine yer verildi.

Haberde, ABD’nin, kentin doğusundaki Mejadin’in el-Ömer bölgesi yakınlarında bulunan en büyük petrol yatağı yakınlarına üs inşa etmeye başladığı belirtildi. Öte yandan, Rusya Federal Haber Ajansı’na konuşan emekli Albay Alexander Zhilin, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Suriye’deki büyük petrol ve doğalgaz kaynakları çevresinde üs inşa etmeyi huy edindiğini söyledi.

ABD’nin bölgedeki üs sayısının ise 25’e yükseldiğini belirten Zhilin, “Yeni üsler inşa etmeye de devam ediyorlar. Petrol zengini ve enerji kaynaklarına yakın bölgelerde kontrolü ele almaya çalışıyorlar. Aynı zamanda, birilerine hesap vermek zorunda olmadıklarına inanıyorlar” ifadelerini kullandı. ABD’nin Suriye’de PKK/PYD’ye destek vermek amacıyla 20 üs kurduğu daha önce medyaya yansımıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 21 Mart 2018 10:53 Abd nin suriyede ki en büyük destekçisi pyd değil chp dir. Chp nin operasyona saldırması boşuna değil

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