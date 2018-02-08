ABD Suriye'de İran askerlerini vurdu 50 İran askeri öldü!

FIRAT'ın doğusunda dün gece yaşanan ve 100'den fazla Esed askerinin öldüğü iddia edilen olayın aslı ortaya çıktı. Çatışmanın ABD ve müttefiği PYD/PKK ile İran güçleri arasında enerji sahaları için verilen bir mücadele olduğu belirtildi. Suriye'deki İran güçlerinin, enerji zengini Deyrizor'da PYD/PKK'nın işgalindeki sahaları ele geçirmek için saldırı düzenlediği ABD askerlerinin de buna yoğun bombardımanla karşılık verdiği ortaya çıktı.

Bu sabah 500'den fazla Esed askeri ve Hizbullah militanının PKK karargahına saldırısına ABD askerleri ve YPG cevap verdiği, tanklar, toplar ve çoklu roket sistemlerinin kullanıldığı çatışmada 100'den fazla Esed askeri ve Hizbullah milisinin öldürüldüğünü açıklanmıştı. AA'nın haberine göre, çatışma enerji alanlarını ele geçirmek için yaşandı. Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran güçleri, Deyrizor'da terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki enerji sahalarına ilerlemek istedi. ABD, İran güçlerine yoğun hava saldırılarıyla karşılık verdi.

İRAN GAZ PETROL SAHASINI GELE GEÇİRMEK İSTEDİ: Deyrizor'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İran güçleri, dün gece geç saatlerde Deyrizor'un doğusunda bulunan terör örgütü PYD/PKK'ya saldırı başlattı. ABD'nin SDG olarak adlandırdığı PYD/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz ve El Ömer petrol sahasını ele geçirmek isteyen İran güçleri, Fırat Nehri boyunca uzun bir hatta füze ve topçu saldırısı düzenledi.

ABD 3 SAAT KESİNTİSİZ BOMBA YAĞDIRDI: İran güçleri, Fırat Nehri'nin doğusundaki PYD/PKK'nın elinde bulunan Dahla Cedide ve Akidat beldelerini de hedef aldı. PYD/PKK'nın büyük kayıp vermesi üzerine El Ömer'de askerleri bulunan ABD ordusu, İran güçlerini Fırat'ın batısında özelikle Haşam ve Mırat beldelerinde 3 saat kesintisiz bombardımana tuttu.

50'DEN FAZLA İRAN ASKERİ ÖLDÜ: ABD kaynakları çatışmada 100'den fazla Esed ve Hizbullah gücünün öldürüldüğünü açıklamıştı. Bombardımanda, İran güçlerinden 50'den fazla kişinin öldüğü öğrenildi.

DEAŞ İLERLEMEK İSTEDİ: Bu sırada, Deyrizor'daki rejim-PYD/PKK cephe hattının güneyinden sokulan terör örgütü DEAŞ da ABD saldırısını fırsat bilerek ilerlemek istedi. PYD/PKK'nın işgalindeki Hraniç beldesine saldıran DEAŞ, beldenin yakınlarına ulaştı. Ancak ABD bombardımanı nedeniyle beldeye giremedi.

DEYRİZOR'DAKİ ENERJİ KAYNAKLARI NELER?

SURİYE ENERJİ KAYNAKLARININ 3'TE BİRİ: Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor. El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

PKK-ESED VE IŞİD PAYLAŞIYOR: PKK/PYD, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eşzamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti. 23 Eylül 2017'de Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Konoko'yu ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti. Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alanda DEAŞ hakim.