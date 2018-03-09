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ABD Sözcüsü: Türk ordusunu Afrin'e yönelmesi endişe verici

ABD Sözcüsü: Türk ordusunu Afrin'e yönelmesi endişe verici

ABD Afrin'e emin adımlarla ilerleyen Türk ordusunu içine sindiremedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk Ordusu'nun Afrin'e yönelmesinin endişe verici olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 07:19 - Güncelleme: 09-03-2018 07:19

ABD'nin Afrin hazımsızlığı bir kez daha ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ordusunu Afrin'e ilerlemesinin endişe verici olduğunu iddia ederek, IŞİD'le mücadelesinden ötürü YPG'ye övgüler yağdırdı.

KONUŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR: 'ABD'nin Afrin konusunda Ankara'ya baskı yapıp yapmayacağı' sorusunu yantlayan Nauert, Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma grubunun Perşembe günü başkent Washington'da görüşmelere başladığını belirterek, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın birkaç hafta önce mevkidaşı ile İstanbul'da yaptığı görüşmede erişilen anlaşmalar ele alınacak. Görüşmeler bugün ve yarın sürecek, daha yeni başlamış durumda. Çok açık ki Türklerle tartışmamız, konuşmamız gereken çok şey var. Önümüzde birçok sorun var. Bu konunun da bu görüşmelerde gündeme geleceğini düşünüyorum, bu bence sürpriz olmaz diye yanıtladı.

ABD tarafına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı West Mitchell'in liderlik edeceğini belirten Nauert, 'iki düzine' Amerikalı yetkilinin görüşmelere katılacağını söyledi. Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlardan bazılarını çözerek yol almayı umduklarını belirten Nauert, Ancak görüşmeler yeni başladı. Bırakalım heyetlerimiz çalışsın. Ben şimdilik görüşmelerin önüne geçmeyeceğim. Görüşmelerin sonunda size açıklama yapmaya çalışacağım dedi.

Türk Ordusu'nun Afrin'e yönelmesinin endişe verici olduğunu aktaran Nauert, ABD ve koalisyon ortakların SDF ile işbirliği yapmaları, IŞİD ile mücadele ortaklığı. Bu mücadelede çok önemli ve etkin güçler. Onlar olmasaydı, örneğin Rakka'daki başarıyı elde edemezdik. Değerli ortaklar diye konuştu.

DİKKATLERİ DAĞITIYOR: Afrin'de yaşanan gelişmelerle birlikte SDF'ye bağlı bazı güçlerin koalisyon ortakları ile olan işlerini bırakarak Afrin'e yönelmelerinin IŞİD ile mücadelede dikkatleri dağıtacağını savunan Nauert, Bu bizim için önemli bir kaygı kaynağı. General Votel, başka yetkililer, ben de bu konuda daha önce konuştuk. Biz her şeyden önce IŞİD'in yenildiğini görmek istiyoruz. Bunu yapmanın en iyi yolu da bu konuya odaklı kalmak dedi.

Nauert, YPG, Suriye ordusu ile bir olup Türklere saldırırsa, sizin pozisyonunuz ne olur sorusuna da İki hatta üç var sayıma dayanan bir soruya yanıt vermeyeceğim karşılığını verdi.

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Kaynak : DHA

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