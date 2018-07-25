  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD sözcüsü İsrail sorusuna sessiz kaldı

ABD sözcüsü İsrail sorusuna sessiz kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail meclisinin onayladığı "Yahudi Ulus Devlet Yasası"na ilişkin soru üzerine konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz." iddiasında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-07-2018 07:01 - Güncelleme: 25-07-2018 07:01

Dışişleri Bakanlığı basın toplantılarında diğer ülkeler hakkında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakmayan Sözcü, İsrail konusunda sessiz kaldı.

Sözcü, "Bu yasa hakkında kaygı duyuyor musunuz" şeklindeki soruya, "Diğer ülkelerin yasaları hakkında yöneltilen sorulara cevap vermiyoruz. Bu yasadan elbette haberimiz var. Fakat konuya ilişkin doğrudan sorularınızı İsrail hükümetine yöneltin." cevabını verdi.

"Bu yasanın İsrail demokrasisini zedeleyeceğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de Nauert, "Bu konu üzerine yorum yapmayacağım, bu soruyu İsrail'e sorun." dedi.

İsrail'de muhalefetin karşı çıktığı "Yahudi Ulus Devlet" yasa tasarısına birçok farklı ülkeden tepkiler gelmişti.

Tasarı, 55 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla meclisten geçerek yasalaşmıştı.

"İsrail tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi anavatanıdır." ibaresi bulunan yasa ile Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve hakları da görmezden gelinmiş oluyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD sözcüsü İsrail sorusuna sessiz kaldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro