ABD şoku atlattı! Üst üste açıklamalar geliyor...

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türkiye’nin PKK ile güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Galloway ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu olmadığı vurgusu yaparak ülkesinin Afrin’deki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti.

Pentagon sözcüsünün 4 cümlelik açıklamasının detayları şöyle:

- Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz.

- Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

- ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor.

- ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu yok çünkü DEAŞ’ı hedef alan askeri operasyonlara odaklanmış durumda.

CENTCOM'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA: Pentagon’dan sonra ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel'den de çarpıcı bir açıklama geldi... Votel, "Afrin'in kendileri için bir operasyon alanı olmadığını" ve "Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyon konusunda kendilerine bilgi verdiğini" kaydetti.

TÜRKİYE BİZİ BİLGİLENDİRDİ: Votel, Ortadoğu'da görev bölgeleri arasında seyahat ederken uçakta basın mensuplarına Afrin operasyonu hakkında kısa bir açıklama yaptı. Joseph Votel, Türkiye'nin dün başladığı operasyon konusunda kendilerini bilgilendirdiğini ve Afrin bölgesinin kendi operasyon alanları olmadığını kaydetti. CENTCOM Komutanı, "Askeri kaynaklarımızla bu bölgeye (Afrin) belirgin bir dikkatimizi veriyor değiliz." şeklinde konuştu.

DEAŞ ENDİŞESİ: Votel, Türkiye'nin niyetini bilmediğini ancak söz konusu Afrin operasyonunun DEAŞ'la mücadeleye yapacağı etki konusunda endişe ettiklerini dile getirerek, "DEAŞ ile Suriye'deki mücadele devam ediyor. Halen bu konu üzerine oldukça odaklanmış durumdayız ve onların kontrol ettiği yerleri geri almak için ortaklarımızla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı. Amerikalı komutan ayrıca Türk yetkililerin kendilerine Münbiç'e yönelik bir operasyondan bahsetmediğini de sözlerine ekledi.

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