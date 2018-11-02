  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD skandal kitapçık için özür diledi

ABD skandal kitapçık için özür diledi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan'a sevk edilecek askerler için hazırladığı kitapçıkta yer alan ifadelerden ötürü özür diledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-11-2018 21:42 - Güncelleme: 02-11-2018 21:42

CENTCOM, Suudi Arabistan'a gönderilecek askerler için hazırlanan Haziran 2018 tarihli el kitapçığını dün internet sitesinden yayınladı. Kitapçığın, "Halk ve Nüfus" başlığı altındaki "Suudi Arabistan'da nüfus genel olarak tarih öncesi çağlardan beri yarımadada yaşayan yerli kabilelerden ve daha sonra Afrika'dan getirilen zenci (negro) kölelerin karışımından oluşur. Kölelik 1962'de kaldırıldı ve köleler Suudi Arabistan nüfusuna karıştı." ifadeleri tartışmalara yol açtı.

CENTCOM kısa bir süre sonra kitapçığı yayından kaldırarak ifadelerden dolayı özürdiledi. Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Binbaşı Bill Urban, "Web sitemizde tam bir şekilde incelenmeden yüklenen uygunsuz belgeden dolayı üzgünüz ve bundan dolayı incinenlerden özür diliyoruz. İçeriğinden haber edilir edilmez belgeyi kaldırdık ve belge revizyon için yazılan ofise geri gönderildi." değerlendirmesinde bulundu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD skandal kitapçık için özür diledi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TÜRK DENİZCİSİ 02 Kasım 2018 22:25 ABD hiç bir yorumu düşünmeden yapmaz,karşısındaki insanları nasıl görüyorsa olayları öyle yazar,taki kuvvetli tepki görene kadar yoksa karşısındaki insanları daima küçümser,

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro