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ABD sessiz sedasız kritik ismi Türkiye'ye teslim etmiş

ABD sessiz sedasız kritik ismi Türkiye'ye teslim etmiş

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak yapılan aramalarda bulunamayan ABD Başkonsolosluk görevlisi Nazmi Mete Cantürk’ün Konsolosluk çalışanları tarafından 31 Ocak'ta savcılığa teslim edildiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 10-02-2018 11:50 - Güncelleme: 10-02-2018 11:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz Ekim ayında ABD’nin, İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik amir yardımcısı olan Nazmi Mete Cantürk hakkında gözaltı kararı verildi. Cantürk’ün 2008- 2017 yılları arasında çok sayıda FETÖ’cüyle irtibatı olduğu tespit edildi. Cantürk Ekim ayında yapılan aramalarda bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde soruşturmayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkonsolosluğu, Cantürk’ü 31 Ocak'ta savcılığa teslim etti.

4.5 YIL LONDRA’DA ÇALIŞMIŞ
Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Cantürk, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorgulandı. İfadesinde ABD Başkonsolosluğu’nda diplomatik güvenlik federal polis teşkilatı memuru olduğunu söyleyen Cantürk, bu görevinden önce ise 4.5 yıl Londra’da bir şirkette çalıştığını aktardı.

ŞÜPHELİLERLE YOĞUN İRTİBAT
Cantürk’ün 2008-2017 yılları arasında irtibat kurduğu isimler arasında kritik pozisyonlarda görev almış FETÖ şüphelileri bulunuyor. Cantürk’ün irtibatı tespit edilenler arasında şu isimler bulunuyor: Eski İstanbul TEM şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Selim Ay, Tahşiye’de kumpasta rol alan ‘Nakkaş’ kod isimli senarist, eski emniyet müdürü Bayram Özbek, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, eski İstanbul TEM Şube Müdürleri Ömer Köse ve Yurt Atayün, Eski İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yapan Muhammet Fatih Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın koruma müdürü ‘Böcek’ soruşturmasında şüpheli Zeki Bulut, 15 Temmuz darbe girişiminde İstihbarat Daire Başkanlığı önünde yakalanan eski emniyet müdürü Zeki Taşkın, firari emniyet müdürü Tufan Ergüder, 15 Temmuz darbe girişiminde tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, MHP’ye kurulan kaset kumpasında rol alan TARKİM Havacılığın patronu İbrahim Faruk Bayındır, Balyoz hakimi Murat Üründü.

“EVİME YAKIN” SAVUNMASI
Cantürk’e sorgusunda eşinin Bank Asya’daki hesabında 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası hesap artışıyla ilgili de sorular yöneltildi. Cantürk bu soruya, eşine babasından para geldiğini, evine en yakın bankanın Bank Asya olmasından dolayı eşinin parayı bu bankaya yatırdığı savunmasında bulundu.

ANNESİ İÇİN ABONE OLMUŞ
Cantürk’e Zaman Gazetesi’ne aboneliği hakkında da soru yöneltildi. Cantürk bu soruya ise annesinin Zaman Gazetesi okuduğu için kendisine gazete aldığını söyledi. Cantürk, sorgusu sonrası savcılık tarafından ev hapsi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Cantürk, Hakimlik’teki sorgusunun ardından elektronik kelepçe ile ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

ABD VATANDAŞINA HAPİS CEZASI
Bu arada Hatay’daki FETÖ davasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin cezası belli oldu. Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan Gölge, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

KONSOLOSLUK DURUŞMADAYDI
Duruşmada ABD Adana Konsolosluğu yetkilileri, sanık avukatı ve yakınları hazır bulundu. İddia makamının mütalaasında Gölge’nin FETÖ’ye üye olma suçunu işlediği kanaatine varıldığı aktarıldı. NASA’da çalıştığını belirten sanık Gölge ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • emre 10 Şubat 2018 14:14 masallah bizimkiler burnunun dibindeki darbeyi bile başladığı halde tespit edemiyor ama 15 -20 senedir nasada çalisani bile takip tespit etmiş massallah be

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