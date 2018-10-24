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ABD seri bombalarla sarsılıyor! Beyaz Saray, Obama'nın ofisi, Clintonlar'ın evi...

ABD seri bombalarla sarsılıyor! Beyaz Saray, Obama'nın ofisi, Clintonlar'ın evi...

ABD Beyaz Saray, Barack Obama'nın ofisi, Bil ve Hillary Clinton'un evlerine bombalı paket gönderilmesi şokuyla sarsılıyor. ABD gizli servisi alarma geçti... Dün de ünlü milyarder George Soros'un evine bombalı paket gönderilmişti...

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 17:28 - Güncelleme: 24-10-2018 17:30

ABD seri bombacı şokuyla sarsılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı Beyaz Saray'a, eski Başkanlardan Bill Clinton'un ailesiyle yaşadığı eve, eski Başkan Barack Obama'nın ofisine bombalı paket gönderildi. ün de ünlü milyarder George Soros'un evine aynı paketlerden gönderilmişti...

BEYAZ SARAY'A ŞÜPHELİ PAKET... ABD Gizli Servisi, üst üste şüpheli paket açıklaması yaptı. Gizli Servis, Beyaz Saray'a şüpheli paket gönderildiği duyurdu. Paketle ilgili inceleme yapılıyor. 

OBAMA'NIN OFİSİNDE ŞÜPHELİ PAKET... ABD Gizli Servisi, eski Başbakan Barack Obama’nın ofisine şüpheli paket gönderildiğini duyurdu. Açıklamada, paketin içine yerleştirilen patlayıcı cihazın Bill ve Hillary Clinton çiftinin evine gönderilen bomba ile benzer olduğu belirtildi.

CLİNTONLAR'IN EVİNE BORU BOMBASI... Son seçimde ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi olan Hillary Clinton ile eski ABD Başkanı eşi Bill Clinton'ın New York’taki evlerinin posta kutusuna da bombalı paket bırakıldı. FBI, Gizli Servis ve yerel güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde çiftin evinin yakınında bulunan şüpheli paketin içinde el yapımı patlayıcı olduğu duyuruldu. Yetkililer, cihazın bir boru bombasına benzediğini ve bir posta kutusunda bulunan paketin içinde olduğunu söyledi.

ÜNLÜ MİLYARDER SOROS'A DA GÖNDERİLMİŞTİ... Pazartesi günü de ABD'li milyarder George Soros'un evinin posta kutusuna, içinde patlayıcı madde blunan paket konulmuştu. ABD'de Soros'un, aşırı sağcıların hedefinde olduğu belirtiliyor. George Soros'un evinin posta kutusunda bulunan patlayıcı maddeyle ilgili soruşturmayı terör kapsamında  FBI yürütüyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 17:33 BU ÜLKEDE YABANCI DİL BİLENLER DE VAR UYDURMAYIN!... GÜNDEM DEĞİŞTİREMEZSİNİZ

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