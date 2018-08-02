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ABD Senatosu'ndan F-35 teslimatını geciktirme kararı

ABD Senatosu'ndan F-35 teslimatını geciktirme kararı

ABD Senatosu, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı 87'ye karşı 10 oyla onayladı.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 01:08 - Güncelleme: 02-08-2018 01:08

ABD yönetiminin iki Türk bakana yönelik yaptırım kararı almasından sadece saatler sonra, bir Türkiye karşıtı karar da ABD Senatosu'ndan geldi. ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'ye karşı, F-35 savaş uçaklarında yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da da 87'ye karşı 10 oyla onayladı.

Senato'nun da kabul etmesinin ardından, Türkiye'ye F-35 yaptırımlarını da öngören kararın yürürlüğe girmesi için tek onay mercisi ABD Başkanı Donald Trump kaldı. Trump'ın imzalaması halinde, Türkiye'ye F-35 yaptırımı da resmileşecek.

TRUMP'IN KARARI VETO ETMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Yaptırım kararı, ABD 'nin 765 milyar dolarlık savunma politikası bütçesine dahil edilmesi nedeniyle, Trump'ın bunu veto etmesi zor görünüyor. Ancak ABD yasa yapma sisteminde, bu tip kararlar kongre onayından sonra, başkan imzası aşamasındayken de de değişebiliyor.

Ancak ABD yönetiminin de tutuklu Amerikalı Rahip Andrew Brunson nedeniyle, iki Türk bakan, Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e yaptırım kararıyla birlikte, Trump'ın önüne gelen F-35 kararında yumuşamaya gitmesinin pek olası görünmediği ifade ediliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Ağustos 2018 01:33 su-57 su-27 mig-39 mig-31 çok geç değil

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