ABD seçim sonuçları Trump'ı götürür mü ilk müslüman seçildi

ABD kongre seçimlerinde bir ilk yanırken senatoda cumhuriyetçiler çoğunluklarını korudu temsilciler meclisinde demokratlar öne geçti. Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada "sonuçlar Trump'ın politikalarında değişikliğe sebep olmaz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre seçimleri hakkında sosyal medyada Twitter hesabından paylaşımda bulundu. ABD Başkanı Trump paylaşımında, "Muazzam bir başarı. Hepinize teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.
Trump temsilciler mecilisin kaybetti
Senatoda Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu korumasına karşı ABD basınından yapılan ilk haberlere göre Temsiliciler Meclisinde üstünlüğü Demokratların ele geçirmesine rağmen Trump'ın bu sonuçları başarılı görmesi dikkati çekti.
Kongreyi elinde tuttu
Trump göreve geldiğinde Washington'daki üç güç dengesinden biri olan Kongrede üstünlük Cumhuriyetçilerin elindeydi. Üstünlüğü Demokratların ele geçirmesi durumunda Kongrenin onayına ihtiyaç duyulan konularda Trump'ın hareket alanı daralmış olacak.
ABD temsilciler meclisine giren ilk Müslüman
ABD seçimlerinde bir ilk de yaşandı. Filistin asıllı Rashina Tlaib temsilciler meclisine giren ilk müslüman kadın oldu.
Minnesota'da ise Somali asıllı İlhan Omar temsilciler meclisinin başörtülü ilk müslüman kadın üyesi seçildi. Bu sonuçlar yabancı düşmanlığı yapan Donald Trump için kapak oldu.
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