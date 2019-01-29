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ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı'ndan Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye'de DEAŞ'ın elindeki topraklarım büyük ölçüde elinden alındığını iki hafta içerisinde de örgütün kontrolündeki toprakların tamamının elinden alınacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 20:37 - Güncelleme: 29-01-2019 20:37

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Suriye'de DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'ten fazlasının alındığını, önümüzdeki bir iki hafta içinde terör örgütünün kontrolündeki toprakların tamamının alınacağını söyledi.

Shanahan, Savunma Bakanlığına vekaleten atandıktan sonra ilk kez Bakanlıkta (Pentagon) basın toplantısı düzenledi.

Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in strateji ve planlarına yönelik çalışmaların aynen devam ettiğinin altını çizen Shanahan, Suriye konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına yönelik bir soruyu yanıtlayan Shanahan, Suriye'den çekilmenin "ilk aşamalarında" olduklarını ifade etti.

Çekilmeyi "maksatlı, koordineli ve disiplinli bir çekilme" olarak niteleyen Shanahan, şunları kaydetti:

"DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor. DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık. Finansal kapasitelerini önemli ölçüde gerilettik. Onların bir zamanlar yere göğe sığdıramadığı sosyal medyalarının büyük bir kısmını yok ettik. Onların online faaliyetlerine baktığınızda çok fazla kafa karışıklığı var. Kilit noktaları ve nüfus yoğunluğu olan önemli merkezleri artık kontrol etmiyorlar. İki yıl öncesine zamanı saracak olursak DEAŞ'ın elindeki toprakların yüzde 99,5'ten fazlası Suriyelilere iade edildi. Bir iki hafta içinde bu yüzde 100 olacak. Suriye'deki askeri operasyonları şöyle karakterize ediyorum: Terörizm riski ve toplu göç önemli ölçüde azaltıldı."

Shanahan, Suriye'nin kuzeydoğusunda karmaşık bir durumun söz konusu olduğuna işaret ederek, "Sınırın (Türkiye-Suriye) bir tarafında 3,5 milyon mülteci, diğer tarafında ise önemli ölçüde iç mülteci var." dedi.

ABD'li Bakan Vekili, çekilme sürecinde koalisyon ortakları ile askeri ve diplomatik görüşmelerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Avrupa'nın büyük başkentlerinde Suriye'nin kuzeydoğusuna destek konusunda önemli görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yerel güvenliğin nasıl sağlanacağı konusunda da görüşmeler yaptıklarını aktaran Shanahan, bu görüşmeleri kimlerle yaptıklarına değinmedi.

Shanahan, "Şimdi aşırıcılığı kalıcı olarak ortadan kaldırma konusunda ise ümit ediyorum ki yaşadığım süre içerisinde bu sonuca ulaştığımızı söyleyebileceğiz." şeklinde konuştu.

"KOLAMBİYA'YA 5 BİN ASKER NOTU"

ABD'nin Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Shanahan, ABD Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarının Venezuela hükümetine yönelik tedbirleri desteklediklerini ve durumu yakından izlediklerini kaydetti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Venezuela'ya karşı seçeneklerden birinin de Kolombiya'ya büyük bir askeri sevkiyat olduğu yönündeki beyanları hatırlatılan Shanahan, "Bu konuyu (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı) Büyükelçi Bolton ile görüşmedim." dedi.

John Bolton'un dünkü Beyaz Saray basın toplantısında elindeki not defterinde "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuna yönelik soruları da yanıtlamaktan kaçınan Shanahan, "Bolton ile bu konuyu görüşmedim." ifadesini yineledi.

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