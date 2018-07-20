ABD Savunma Bakanı'ndan Kongre'ye kritik Türkiye mektubu!

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Türkiye'nin F-35 (teslimatından) kaldırılmasına karşıyım" ifadesini kullanırken, bunun uluslararası tedarik zincirini bozabileceğini öne sürdü

ABD Savunma Bakanı James Mattis'in ABD Kongresi savunma harcamaları konusunda yazdığı ve ilk kez ortaya çıkan mektupta Türkiye'ye yönelik F-35 teslimatı konusu da yer alıyor. Bloomberg'in haberine göre, Mattis, Kongre'yi Türkiye'nin F-35 teslimatı konusunda uyarırken, Türkiye'nin teslimat listesinden çıkarılmaya çalışılmasına karşı olduğunu söyledi.

Mattis, Türkiye'ye teslimatın durdurulmasıyla uluslararası tedarik zincirinin bozulmasına yol açılabileceğini söylerken, bunun da masrafların artmasına neden olarak teslimatları geciktireceğini öne sürdü. Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı.

Öte yandan, F-35 savaş uçağının ana üreticisi olan Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri için yapma kararı aldığı yüzde 6 oranındaki fiyat indiriminden Türkiye gibi projeye ortak olan ülkeler ile uçağı satın almak isteyen proje dışındaki ülkelerin de yararlanacağı bildirildi.

ABD ile 141 uçak satışı için anlaşma imzalayan Lockheed Martin uçağın en yaygın modeli olan F-35A’nın fiyatını Şubat 2017’deki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 6 düşürerek 94.3 milyon dolardan 89 milyon dolara geri çekti.

88 MİLYONA DOLARA: Lockheed Martin’e yakın kaynaklar, Avustralya, Danimarka, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Türkiye, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi F-35 müşterilerinin 2018 yılında toplamda 135’den fazla uçak almayı hedeflediklerini, 2020 yılı için planlanan teslimatların uçak başına 88 milyon dolar karşılığında yapılmasının planlandığını bildirdi. Yetkililer, F-35 programında hedef üretimin 3 bin uçak olduğunu, büyük miktarda sipariş sağlanması halinde F-35A’nın birim fiyatının ileride 80 milyon dolara kadar inebileceğini hesaplıyor.

İLK TESLİMAT YAPILMIŞTI: Türkiye’nin Rusya’dan S 400 hava savunma füzeleri alacak olması nedeniyle Ankara ile Washington arasında yaşanan krize rağmen, Türkiye’ye ilk F-35A teslim törenin geçen 21 Haziran’da Lockheed Martin’in Fort Worth’daki tesislerinde yapılmıştı. F-35A’ları kullanacak pilotların eğitimi de Arizona’daki Luke Hava Üssü’nde başlamıştı. Eğitim için giden kafilenin 13 pilot, 325 bakım personelinden oluştuğu, kafilenin başında Pilot Albay Ziya Kabasakal’ın bulunduğu bildirilmişti.