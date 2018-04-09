ABD savaş gemisine Rus uçaklarından taciz

60 adet Tomahawk taşıyan ABD destroyeri Donald Cook'un Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı ve Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği öne sürüldü.

ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı öne sürüldü. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldği ve gemide 60 adet Tomahawk füzesi olduğu iddia edildi.

Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.