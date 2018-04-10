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ABD savaş gemileri Akdeniz yolunda

ABD savaş gemileri Akdeniz yolunda

ABD donanması Harry Truman Uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunu Akdeniz'e yolladı. Grubun içinde Alman fırkateyninin de olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 19:03 - Güncelleme: 10-04-2018 19:03

 ABD'den Suriye konusunda peş peşe kritik hamleler geliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin ardından, ABD Donanmasının Harry Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubunu Akdeniz'e sevk ettiği haberi geldi.

Truman'a, Normandy kruvazörü, Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman ve Farragut destroyerleri eşlik ediyor. Alman Fırkateyni Hessen de eşlik edecek.

ABD BAŞKANI LATİN AMERİKA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kriz nedeniyle bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal etti. Trump'ın Suriye'de yaşandığı öne sürülen kimyasal saldırı nedeniyle ziyareti iptal ettiği ve yerine yardımcısı Mike Pence'in gideceği belirtildi.

TRUMP, SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK

 Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak" dedi.

"24-48 SAAT İÇİNDE BÜYÜK BİR KARAR ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump dün Beyaz Saray'daki tam teşekküllü kabine toplantısı öncesi gazetecilere konuşmuş ve Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma kırsalında kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarıyla ilgili durumu değerlendirdiğini, askerlerle görüşmekte olduğunu aktarmıştı.

Trump "Durumu son derece yakından inceliyoruz, ordumuzla ve diğer herkesle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içinde büyük kararlar alacağız" demişti.

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