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ABD saldırının detaylarını açıkladı!

ABD saldırının detaylarını açıkladı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Deyrizor ilinde PYD/PKK ismini kullanan SDG karargahına; bir tabur askerin, tank ve toplarla saldırdığını, 20-30 top ve merminin örgütün karargahının 500 metre yakınına düştüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 08-02-2018 23:36 - Güncelleme: 08-02-2018 23:36

Günlük basın brifinginde açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, "Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda, Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı rejim yanlısı kuvvetler başlattı. Suriye rejimi yanlısı kuvvetler, tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki birlik formasyonunda hareket ediyordu" şeklinde konuştu.

Söz konusu rejim yanlısı birliğin, bir haftaya yakın süredir o bölgede hazırlık yaptığını tespit ettiklerini ifade eden White, grubun attığı 20 ile 30 top ve tank mermisinin koalisyon güçlerinin de bulunduğu karargahın 500 metre yakınına düştüğünü belirtti.

White, ABD öncülüğündeki koalisyonun, müdafaa hakkı çerçevesinde, gruba hava saldırısı düzenlediğini, geri dönen rejim destekli araçların ise hedef alınmadığını söyledi.

SAYI VERMEDİ

Amerikan medyası 100'den fazla rejim yanlısı milisin saldırıda öldüğünü yazarken, White, sayı konusunda yorum yapmayacağını dile getirdi. 
Rusya ile ayrışma kanalı üzerinden iletişime geçtiklerini aktaran White, ayrışma kanalının amacına hizmet ettiğini söyledi.

Saldırıda bulunan grubun hangi güçlerden oluştuğu konusunda spekülasyon yapmayacağını ifade eden White, "Biz rejimle çatışmaya girme peşinde değiliz. DEAŞ'la mücadeleden alıkoyan tüm faaliyetler dikkat dağıtıcıdır" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Akif 09 Şubat 2018 00:53 Siz hiç merak etmeyin,biz sizin amacınızı yok etmeye muktediriz.Haa bilin ki, defolup gelmemek üzere gideceksiniz.

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