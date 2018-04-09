ABD: Saldırıda sinir gazı kullanıldı

Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıda sinir gazı kullanıldığının tespit edildiğini ancak detaylı incelemeye gerek olduğunu duyurdu.

Yine Beyaz Saray'a yakın kaynaklar saldırının henüz kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda kesin bir karara varamadıklarını duyurdu.

TRUMP, "HAYVAN" DEYİP ESAD'I SUÇLAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası ABD Başkanı Trump, doğrudan Esad Rejimi'ni suçlayıp, "Hayvan Esad, bedeli ağar olacak." demiş ve Suriye'de merkezi hükümete saldırı tehdidinde bulunmuştu.