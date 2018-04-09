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ABD: Saldırıda sinir gazı kullanıldı

ABD: Saldırıda sinir gazı kullanıldı

ABD hükümetinden yetkilerin, Suriye'deki kimyasal saldırıda sinir gazının kullanıldığını söylediğini aktardı. Kesin bulgu için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 18:09 - Güncelleme: 09-04-2018 18:09

Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıda sinir gazı kullanıldığının tespit edildiğini ancak detaylı incelemeye gerek olduğunu duyurdu.

Yine Beyaz Saray'a yakın kaynaklar saldırının henüz kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda kesin bir karara varamadıklarını duyurdu.

TRUMP, "HAYVAN" DEYİP ESAD'I SUÇLAMIŞTI

Hatırlanacağı gibi Doğu Guta'daki kimyasal saldırı sonrası ABD Başkanı Trump, doğrudan Esad Rejimi'ni suçlayıp, "Hayvan Esad, bedeli ağar olacak." demiş ve Suriye'de merkezi hükümete saldırı tehdidinde bulunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 09 Nisan 2018 19:11 Erdoğan kadar kafana taş düşe...

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