ABD S400'leri engelleyemesin diye bu yapılacak!

S-400 füze sistemleri için kaparoyu ruble üzerinden ödeyen Türkiye’nin ana ödemeleri de dolar ve euro yerine yerel parayla yapması bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Askeri Teknik İşbirliği’nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rus basınına, anlaşmasının bir kısmının Rusya tarafından sağlanacak krediyle karşılanacağını açıkladı.

Kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyleyen ve sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, “Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi” diye konuştu.

ÖDEME RUBLE İLE OLACAK: Milliyet gazetesinin haberine göre, S-400 görüşmeleri Rusya’dan gelen yetkililerle tamamlanacak. Rusya ve Türkiye’nin, füze sistemlerinin ödemesi konusunda TL, ruble ya da bölgeden üçüncü bir ülkenin para birimi üzerinde durduğu, burada da öne çıkan tercihin

ruble olduğu öğrenildi.

KAPARO ÖDEMESİ RUBLE ÜZERİNDEN YAPILMIŞTI

Ödemelerin dolar veya euro üzerinden yapılmamasının sebebinin ise, ABD’nin dolar transferlerini SWIFT sistemi üzerinden izlemesi ve isterse engellemesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, euro üzerinden para transferlerinin de AB’li makamlarca izlenebildiği kaydedildi.

S-400’lerin kaparo ödemesi de ruble üzerinden yapılmıştı.