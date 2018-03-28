  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD PKK'ya parti kurdu başına da Esadçı lider atadı

ABD PKK'ya parti kurdu başına da Esadçı lider atadı

ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali ettiği bölgede Suriye'nin Geleceği adlı bir sözde parti kurdu. Parti ile YPG/PKK ile Arapları yakınlaştırmak ve Esad rejimi ile müzakere etmek için ortaya atıldığı iddia ediliyor. Sözde partinin başkanlığında ise Esadçı İbrahim Katfan bulunuyor

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-03-2018 16:24 - Güncelleme: 28-03-2018 16:24

SURİYE'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanda "Suriye'nin Geleceği" adlı bir sözde parti kuruldu. Yeni oluşumu ABD'li yetkililer son aylarda yoğunlaşan ziyaretleriyle şekillendirdi. Parti projesi, Suriye'de YPG/PKK ile Arapları yakınlaştırmak ve örgütü Esed rejimi ile müzakere masasına taşıyabilmek olacak. Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD'nin girişimiyle, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği partisi adlı bir oluşum meydana getirildi.

LİDERLİĞİNE ESAD'ÇI İBRAHİM KATFAN ATANDI: ABD, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de dün düzenlenen bir kongreyle Suriye'nin Geleceği isimli yeni bir sözde siyasi parti kurulmasına ön ayak oldu. ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinde YPG/PKK'yla görüşmeleri, yeni oluşum üzerinde yoğunlaştı. "Parti" başkanlığına iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi'nin Menbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan getirildi. Katfan, Menbiç'in YPG/PKK işgaline girmesinden sonra örgütün kurduğu sözde yerel meclisin başkanlığını üstlenmişti.

Oluşumun genel sekreterliğine, 2016'da YPG/PYD saflarına katıldığı öğrenilen Hefrin Halaf seçildi. Halaf, örgütün sözde Cezire kantonun ekonomi komisyonu başkanıydı. Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti ve General Paul Funk başkanlığındaki bir grubun son iki ayda bölgeye yaptığı ziyaretler basına yanmıştı.

PARTİNİN DESTEKÇİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÇATI KURUMU: Sözde partinin kuruluş toplantısına PYD ve TEV-DEM'de katıldı. Sözde partiyi destekleyen TEV-DEM; "YPG,DSG,PYD,YPJ..." gibi terör örgütlerinin çatı kurumudur.

DIŞİŞLERİ DESTEK KARARINI AÇIKLADI: ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Heather Nauert, dün yeni oluşumla ilgili soruyu, "BMGK 2254 kararıyla uyumlu herhangi bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından destekleriz." şeklinde yanıtlamıştı. "Gelecek Partisi PYD'nin parçası mı?" sorusuna ise Nauert, "Benim anladığım, bu çok etnikli ve bölgede yaşayan insanları temsil ediyor." cevabını vermişti.

KUZEY SURİYE ODAKLI: Suriye'nin Geleceği'nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyrizor, Rakka, Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Menbiç, Afrin ve Şehba'nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep'ten üyeler gösteriliyor. Örgütün çıkmak zorunda kaldığı Afrin'den de kongreye temsilci göndermiş olması da dikkati çekti.

YPG/PKK'nın daha önce kurduğu oluşumların aksine Suriye'nin Geleceği'nde eşbaşkanlık sisteminin olmaması da göze çarptı.

REJİM İLE MÜZAKERE MASASINA OTURMA SİNYALİ: İlgi uyandıran bir diğer unsur da dünkü kongrede kullanılan afiş ve pankartlardaki "Çok renkli, ademi merkeziyetçi" sloganları oldu. Söz konusu sloganlar yerel kaynaklar tarafından, YPG/PKK'nın federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esad rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı. Buna rağmen yürütme kurulu üyelerinin yalnızca YPG/PKK'nın hedef bölgesi olan kuzey Suriye'den seçildiği görüldü.

Rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti.

İç savaşın başından bu yana büyük çaplı çatışmaya girmeyen YPG/PYD ve Esed rejiminin birçok alanda işbirliği yaptığı biliniyor. Petrol sahalarını birlikte koruyan ve çıkan petrolü paylaşan taraflar, ortak askeri eğitim ve operasyonlar düzenliyor.

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD PKK'ya parti kurdu başına da Esadçı lider atadı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 28 Mart 2018 16:43 Üniversitelerin Rektörlerini Hakimleri, Savcıları, Vali, Emniyet Müdürü, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini ATAYAN Rejim Siyasi Parti Liderini de Kendi Seçecek!.. Anlaşılan Diktatörlük o noktaya geldi

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro