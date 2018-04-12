ABD mi Rusya mı? Hangisi daha güçlü

ABD ve Rusya arasında savaş mı çıkacak? Suriye'de yaşanan gelişmeler iki süper gücü karşı karşıya getirdi. Peki Amerika mı daha güçlü yoksa Rusya mı? Bu soruyu iki ülkenin ordusuna bakarak cevaplamak mümkün. İşte ABD ve Rusya'nın ordu gücü...

ABD mi Rusya mı? Hangisi daha güçlü

Bütün dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yapacağı hamleyi konuşurken şok bir gelişme yaşandı. Trump2ın Suriye'ye atılacak füzelerin vurulacağını açıklayan Rusya'ya yanıtı çok sert oldu. 'Hazır ol Rusya füzeler geliyor' mesajıyla dünyada iki süper güç arasında savaş mı çıkıyor paniğine kapıldı. Daha sonra Rusya'dan "Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı" yanıtı gelse de ABD ordusuna ait kuvvetler çoktan yola çıkarak Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Günlerdir Rusya ve ABD arasında adeta söz düellosu yaşanıyor. ABD vuracağını söylerken Rusya karşılık vermekte gecikmiyor.

114
ABD mi Rusya mı? Hangisi daha güçlü

Şimdi kafalardaki sorular şunlar: İki ülke gerçekten bir savaşa girerler mi? Olası bir 3. dünya savaşı durumunda ABD mi yoksa Rusya mı galip gelir? Hangi ülkenin askeri ve ekonomik gücü diğerinden daha fazla? Amerika'nın dünyanın bir numaralı gücü olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak Rusya'nın gücü de hiç de küçümsenecek durumda değil. İki ülkenin de nükleer silahları mevcut. Nitekim geçtiğimiz aylarda Putin bütün dünyayı vurabilecek sınırsız menzile sahip yeni bir silah ürettiklerini açıklamıştı. Putin ürettikleri ileri teknoloji silahın diğer ülkelerde mevcut olmadığını de belirtmişti.

214
ABD mi Rusya mı? Hangisi daha güçlü

Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre ABD birinci Rusya ise ikinci büyük güç.

314
ABD mi Rusya mı? Hangisi daha güçlü

ABD aktif askeri personel sayısı: 1.281.900 Rusya aktif askeri personel sayısı: 1.013.628

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro