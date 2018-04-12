ABD mi Rusya mı? Hangisi daha güçlü

Bütün dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yapacağı hamleyi konuşurken şok bir gelişme yaşandı. Trump2ın Suriye'ye atılacak füzelerin vurulacağını açıklayan Rusya'ya yanıtı çok sert oldu. 'Hazır ol Rusya füzeler geliyor' mesajıyla dünyada iki süper güç arasında savaş mı çıkıyor paniğine kapıldı. Daha sonra Rusya'dan "Akıllı füzeler teröristler için kullanılmalı" yanıtı gelse de ABD ordusuna ait kuvvetler çoktan yola çıkarak Akdeniz'e doğru ilerlemeye başladı. Günlerdir Rusya ve ABD arasında adeta söz düellosu yaşanıyor. ABD vuracağını söylerken Rusya karşılık vermekte gecikmiyor.

Şimdi kafalardaki sorular şunlar: İki ülke gerçekten bir savaşa girerler mi? Olası bir 3. dünya savaşı durumunda ABD mi yoksa Rusya mı galip gelir? Hangi ülkenin askeri ve ekonomik gücü diğerinden daha fazla? Amerika'nın dünyanın bir numaralı gücü olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak Rusya'nın gücü de hiç de küçümsenecek durumda değil. İki ülkenin de nükleer silahları mevcut. Nitekim geçtiğimiz aylarda Putin bütün dünyayı vurabilecek sınırsız menzile sahip yeni bir silah ürettiklerini açıklamıştı. Putin ürettikleri ileri teknoloji silahın diğer ülkelerde mevcut olmadığını de belirtmişti.