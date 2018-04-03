ABD Menbiç'te Türkiye'yi engellemeye mi çalışıyor?

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

ABD Menbiç'te Türkiye'yi engellemeye mi çalışıyor?

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Türkiye ve ABD arasında PKK/YPG terör örgütü varlığı nedeniyle sorun olan Suriye'deki Menbiç ilçesine yeni bir üs kurduğu iddia edildi. Üssün ilçede bulunan koalisyona ait 3'üncü üs olduğu belirtildi.

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ABD Menbiç'te Türkiye'yi engellemeye mi çalışıyor?

Halep'in Menbiç ilçesindeki PKK/YPG varlığı Türkiye ile Amerika arısında sorun olmaya devam ederken, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile uluslararası mücadele koalisyonunun ilçenin kuzeyinde yeni bir üs daha kurduğu öne sürüldü. Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan haber ve görüntülerde, kurulan üssün çevresinde çok sayıda koalisyona ait zırhlı araç bulunuyor.

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ABD Menbiç'te Türkiye'yi engellemeye mi çalışıyor?

Yeni kurulduğu ileri sürülen üssün üzerinde ABD bayrağı dalgalanırken, üssün Menbiç'te kurulan 3'üncü üs olduğu belirtildi. Habere göre, üssün Türkiye'nin Menbiç'e yönelik olası operasyon girişimlerine yönelik kurulduğu ileri sürüldü.

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ABD Menbiç'te Türkiye'yi engellemeye mi çalışıyor?

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