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ABD medyasından Esad için yeni iddia! Rus askeri üssünde...

ABD medyasından Esad için yeni iddia! Rus askeri üssünde...

ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye’ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında bir iddia ortaya atıldı. Beşar Esad kaçıp Rus askeri üssüne sığındı.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 08:51 - Güncelleme: 13-04-2018 08:51

ABD'nin Suriye'ye askeri operasyon ihtimaline karşı Beşar Esad'ın Şam'daki başkanlık sarayından ayrılarak Rusya'ya ait hava üssüne sığındığı iddia edildi. 2 gün önce Esad'ın İran'a kaçtığı iddia edilmiş ancak Esad Şam'da ortaya çıkmıştı.

Haberlerde, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın Rus askerleri eşliğinde Şam’daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya’nın Lazkiye’nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü’ne sığındığı öne sürüldü. Esad’ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de olmadığı belirtildi.

Amerikan medyasında, 7 ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıyılarında, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

'ŞAM'DA ASKERİ HAZIRLIK YAPILIYOR'

Guardian gazetesinin konuştuğu Şam sakinleri de başkentte ordunun olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylediler. Martin Chulov imzalı haberde, gazeteye konuşan iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini söyledi.

HİZBULLAH OLASI BİR MÜDAHALEDE HEDEF OLACAK

Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye hükümetinin müttefiki Hizbullah güçleri de, Şam'ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı. Gazeteye konuşan başka kent sakinleri ise, ağır silahlı askerlerin yüzlerce kontrol noktalarını denetlediklerini söyledi.

İRAN'A KAÇTI İDDİASI YALAN ÇIKMIŞTI

Kısa bir süre önce de Esad'ın İran'a kaçtığı iddia edilmişti. Ancak Esad, Suriye'nin başkenti Şam'da görüntülenmişti. Esad önceki gün Suriye’nin başkenti Şam'da dini akademisyenler ve entelektüellerin katıldığı Ulusun Birliği Konferansı'na katıldı.

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