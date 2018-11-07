ABD meclisine giren ilk Müslüman kadınlar bakın nereli Trump'a kapak oldu

AMERİKA kongre seçimlerinde ilkler yaşandı. ABD başkanı Donald Trump'a inat temsilciler meclisine ilk kez bir müslüman kadın seçildi. Bir diğer ilk de ilk başörtülü Müslüman'ın meclise girmesi oldu. İşte o kadınlar.

ABD meclisine giren ilk Müslüman kadınlar bakın nereli Trump'a kapak oldu

ABD'de Kongresini yeniden şekillendiren ara seçimlerden Donald Trump'a kapak üstüne kapak geldi. En bombası da temsilciler meclisine giren ilk müslüman kadınlar oldu. Biri ABD'ye 4 yaşında gelip mülteci kamplarında kalmış başörtülü bir Müslüman... Diğeri ise sadece müslüman olması değil asıl ülkesi itibariyle de Trump'a okkalı bir tokat oldu. İşte ABD Temsilciler Meclisine giren ilk müslüman kadınlar.

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ABD meclisine giren ilk Müslüman kadınlar bakın nereli Trump'a kapak oldu

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİREN İLK MÜSLÜMAN KADIN : ABD'de Michigan eyaletinden aday olduğu seçimi kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın" unvanını alan Rashida Tlaib, Filistin asıllı. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'e başkent ilan etme arzusu ve girişimleri göz önüne alındığında bu sonuç ona kapak niteliğinde oldu.

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ABD meclisine giren ilk Müslüman kadınlar bakın nereli Trump'a kapak oldu

ZAFERİ AİLESİYLE KUTLADI : Tlaib, seçim sonucunu annesi, ailesi ve kendisini destekleyenlerle kutlayarak elde ettiği zafere ilişkin konuşma yaptı. Filistin'deki akrabalarının, seçim sonuçlarını yakından takip ettiklerini ve zaferden sonra ağladıklarını dile getiren Tlaib, Filistinli Müslüman bir kadın olarak Temsilciler Meclisinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

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ABD meclisine giren ilk Müslüman kadınlar bakın nereli Trump'a kapak oldu

-Bu sonucu elde etmek için yıllarca uğraştım. Filistinli Müslüman bir kadın olarak zafer kazanmak gurur verici. Ayrıca annemdeki tutku ve merhamet bana geçmiş. O her zaman gülüyor ve insanların iyi olabileceğini düşündüğünden kendisine yönelik ırkçı davranışları bile anlamıyor. Bu da benim için her zaman ilham kaynağı oldu."

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