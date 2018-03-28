ABD Libya'da hava saldırısı düzenledi

AFRICOM’dan yapılan açıklamada saldırının 24 Mart'ta Libya’nın güney batısında yer alan Ubari bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Saldırıya ilişkin operasyon raporu ve hasar tespiti tamamlandı ve Komutanlık Davud’un ölümünü teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda herhangi bir sivil kaybının olmadığı iddia edilen açıklamada Ebu Davud’a ilişkin El Kaide için militan toplama, lojistik destek, fon ve silah sağlama işlerinde destek olduğu bilgisine yer verildi.