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ABD Kürt bölgesine dolar yağdıracak

ABD Kürt bölgesine dolar yağdıracak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yürütülecek 160 milyon dolar bütçeye sahip 5 yıl süreli bir programla hükümetin halka daha iyi hizmet sunmasına destek olacak.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 15:50 - Güncelleme: 12-03-2018 15:50

Ajansın programı başlatması, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, USAID Irak Sorumlusu John Lister ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani'nin Erbil'de düzenlediği ortak basın toplantısıyla duyuruldu.

USAID Irak Sorumlusu Lister, daha önce başkent Bağdat ve ülkenin güneyindeki Basra'da uyguladıkları "Irak Yönetimi ve Performans Denetimi" programını Erbil'de hayata geçireceklerini söyledi.

Lister, programla Irak merkezi hükümeti ve IKBY'nin desteğiyle bölgedeki halkın yaşamını kolaylaştırma ve gelişimine vesile olmayı hedeflediklerini belirtti.

Programın hayatın her alanını kapsadığını aktaran Lister, özellikle halkın mali durumunun düzeltilmesi için maaşların ödenmesi sistemi gibi hayati programları güçlendireceklerini dile getirerek, "Paranın iyi bir şekilde yönetilmesi ve gereksiz harcamaların önüne geçilecek programların kurulması teşvik edilecektir" diye konuştu.

Lister, 5 yıl sürecek programın toplamda 160 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu vurguladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman da USAID tarafından yürütülecek program vesilesiyle Erbil yönetimine özellikle ekonomik reformların hayata geçirilmesi, petrole dayalı olmayan gelirlerin artırılması gibi konularda tam destek verileceğini belirtti.

Talabani ise USAID desteğiyle IKBY hükümetinin halka daha kaliteli ve kolay hizmet sunmasını temenni ettiklerini kaydetti.

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  • Misafir 12 Mart 2018 16:34 Cari işlemler açığı Ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, veriler sonrası dolar yükselişe geçti. Cari açık sonrası dolar 3,84 lirayı aştı.

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