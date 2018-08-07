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ABD kriziyle ilgili kritik görüşme

ABD kriziyle ilgili kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:23 - Güncelleme: 07-08-2018 17:23

ABD ile yaptırım krizinde sıcak gelişmeler ardı ardına yaşanmaya devam ederken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklama ABD kanadından geldi. BD’den yapılan açıklamada ‘İki ülkenin Dışişleri Bakanları dün telefonda görüştü’ denildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri ve mevcut sorunların çözümünü ele aldığı belirtildi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’li mevkidaşıyla 3 Ağustos'ta yüz yüze görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "sorunların çözülmesi için bundan sonraki süreçte de yakın iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını" dile getirmişti.

Pompeo ise FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle ev hapsinde tutulan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson meselesinde yaşanan gerginliğe rağmen ABD ve Türkiye'nin değerli ortaklar olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Türkiye'den bir heyet krizin çözümü için önümüzdeki günlerde ABD'ye gidecek.

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