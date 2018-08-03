ABD krizinin arkasından Evanjelist inancı çıktı!

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü yazısında ABD'nin iki bakan için aldığı yaptırım kararının perde arkasında neler olduğu konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu. Brunson'un belki de tahliye edilmek üzere olduğunu söyleyen Küçük, ABD Başkan Yardımcısı Pence'nin bilinçli bir şekilde krizi tırmandırdığına dikkat çekti. Pence'nin bu davranışını ise Amerika'daki Evanjelist inancından kaynaklandığını belirtti.

Cem Küçük'ün yazısıdan öne çıkan kısımlar şöyle;

... Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım skandal değil alçaklıktır! Bunu akılla anlamak da mümkün değil.

Akılla anlayamadığımız için, ABD yönetiminin 2 numarasına bakmak lazım. Yani Başkan Yardımcısı Mike Pence’e. Amerika’da Evanjelistler Cumhuriyetçilere oy veriyorlar. Evanjelistlerin tuhaf bir inançları var. Brunson ev hapsine alınmış ve belki de tahliye edilecekti. Amerika’da Pence’in başını çektiği grup Brunson’ın tahliye edilmesini istemiyor. “Tanrı’yı kıyamete zorlama ekolü” mensubu bir bağnaz Pence.

MUHTEMELEN HAKİMLERİMİZ TAHLİYE KARARI VERECEKTİ

Bu ekol, “Kriz büyüsün dünya karışsın ve İsa yeniden dönsün” gibi delice bir inanca sahip. Muhtemelen hâkimlerimiz tam tahliye verecekti. Pence ve ekibi Brunson’u göndermesinler ve kriz büyüsün diye yaptırım kararı aldılar.

ORTADOĞU'DA ORTAM KIZIŞSIN İSTİYORLAR

Pence kafası bağnaz köktendinci bir kafa. Orta Doğu’da ortam kızışsın istiyor bu Evanjelikler. Orta Doğu kızışsın, daha çok kan dökülsün istiyorlar. Brunson gönderilse en çok bu Pence denen bağnaz ekol üzülür. Rahip Brunson güvenlik bürokratlarımız dâhil bu işi bilen herkese göre ajanın teki ve asla iyi niyetli değil. Millî menfaatlerimiz için göndermek gerekirse zaten gönderilir.

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