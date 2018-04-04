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ABD kritik Suriye kararını açıkladı! ABD askeri Suriye'den çekiliyor mu?

ABD kritik Suriye kararını açıkladı! ABD askeri Suriye'den çekiliyor mu?

TÜRKİYE 'de yapılan üçlü zirvede Suriye'yle ilgili alınan kritik kararlar açıklanırken ABD'den de kritik bir hamle geldi. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini konuşuluyordu. Trump karardan vazgeçti. ABD askerleri Suriye'den çıkmayacak.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 16:47 - Güncelleme: 04-04-2018 17:34

Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray, Suriye'deki ABD askerlerinin geleceği konusunda karara vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'de bir süre daha kalması konusunda yönetimdeki diğer isimlerle fikir birliğine vardığı ancak Suriye'de uzun vadeli askeri mevcudiyetten yana olmadığını açıkladığı aktarıldı.

ABD'nin bu son dakika kararının Türkiye'deki üçlü zirve esnasında gelmesi dikkat çekici oldu. Reuters'ın aktardığına göre, Trump terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de tamamen temizlenmesi konusunu 'garantiye almak' istiyor. 

SURİYE'NİN İSTİKRARI İÇİN ÇABALAR ARTTILMALI: Bilgi veren üst düzey ABD'li yetkili, Trump'ın bölgedeki diğer ülkelerin Suriye'de istikrarın sağlanması için çabalarını artırmasını talep ettiğini aktardı. 

TRUMP SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İSYORUZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, kısa süre önce 'Suriye'den çekilmek istiyorum, askerlerimizin eve dönmesini istiyorum. Savunma Bakanı ile konuşacağım. Suriye'de bulunmamız büyük külfet' açıklamasında bulunmuştu.

ÇIKMA PLANI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Başkan Trump, dünkü açıklamasında ise "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." demişti. Trump'ın kararını değiştiren etkenler merak ediliyor. 

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  • ⛺ Emekli Öğretmen 04 Nisan 2018 17:19 ⛺ 4 Nisan NATO Gününde Putin'in Güç Gösterisi - Türkiye ekonomisi resmen Rusya'ya bağlandı -

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