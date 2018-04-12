ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı! İşte özellikleri

"Kıyamet Günü" uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch ABD'de havalandı. Uçak olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış durumda.
Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi.
E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.
E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B'nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.
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