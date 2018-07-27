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ABD İran'ı mı vuracak? İşte resmi açıklama

ABD İran'ı mı vuracak? İşte resmi açıklama

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurma hazırlığında olduğu iddiası ile ilgili 'Şu anda bu yönde değerlendirilen bir şey yok. Açıkçası bunun tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum' dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 22:11 - Güncelleme: 27-07-2018 22:11

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Uman Dışişleri Bakanı Yusuf el-Alavi ile görüşmesinden sonra  ABD Savunma Bakanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehdidine ilişkin bir soruya yanıt  veren Mattis, İran'ın daha önce de defalarca boğazı kapatma tehdidinde  bulunduğunu ve uluslararası toplumun bu boğazı açık tutmak üzere bölgeye savaş  gemisi konuşlandırdığını hatırlattı.

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatmasının, uluslarası ulaşım ve nakliyata  yönelik bir saldırı olarak değerlendireceğini vurgulayan Mattis, "Nereye varırsa  varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir çünkü dünya ekonomisi oradan  gelen enerji tedariğine bağlı." diye konuştu.

İRAN'A SALDIRIMI OLACAK?

Bir gazetecinin Avustralya savunma kaynaklarının ABD'nin İran'ın  nükleer tesislerini vurma hazırlığında olduğu iddiasını sorması üzerine Mattis,  "Avustralya habercilerinin bu bilgiyi nereden aldığına dair fikrim yok. Ama şu  anda bu yönde değerlendirilen bir şey yok. Açıkçası bunun tamamen kurgu olduğunu  düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Amerikan ABC kanalına konuşan üst düzey Avustralyalı yetkililer, Trump  yönetiminin önümüzdeki ay İran'ın nükleer tesislerini vurmayı planladığını iddia  etmişti.

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