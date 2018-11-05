ABD İran'a yaptırımlardan muaf olan 8 ülkeyi açıkladı Türkiye listede

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından yeniden uyguladığı yaptırımlarda 2. aşama yürürlüğe girdi. Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarından "İran'a yaptırımları yeniden tümüyle uyguluyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye dahil 8 ülkeye ise İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanındı.

Yaptırımdan muaf 8 ülke

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol alımıyla ilgili yaptırımlarda geçici muafiyet uygulanacak 8 ülkeyi açıkladı. O ülkeler şunlar:

-Çin, -Güney Kore, -Hindistan, -İtalya, -Japonya, -Tayvan, -Türkiye, -Yunanistan

Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve Japonya'nın yanı sıra İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan petrol satın alan ülkeler arasında başı çekiyor. 8 ülkeye tanınan muafiyet 6 ay sonra yeniden gözden geçirilecek.