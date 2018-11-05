ABD İran'a yaptırımlardan muaf olan 8 ülkeyi açıkladı Türkiye listede

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından yeniden uyguladığı yaptırımlarda 2. aşama yürürlüğe girdi. Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarından "İran'a yaptırımları yeniden tümüyle uyguluyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye dahil 8 ülkeye ise İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanındı.

Yaptırımdan muaf 8 ülke

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'dan petrol alımıyla ilgili yaptırımlarda geçici muafiyet uygulanacak 8 ülkeyi açıkladı. O ülkeler şunlar:

-Çin,

-Güney Kore,

-Hindistan,

-İtalya,

-Japonya,

-Tayvan,

-Türkiye,

-Yunanistan

Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve Japonya'nın yanı sıra İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri de İran'dan petrol satın alan ülkeler arasında başı çekiyor. 8 ülkeye tanınan muafiyet 6 ay sonra yeniden gözden geçirilecek.

Yaptırım listesine yenileri eklendi

Öte yandan ABD İran’a yönelik 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlıyı yaptırım listesine aldı. İran havayolları ve 65'ten fazla uçağı da yaptırım listesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilmiş, ilk yaptırımlar ağustos ayında yürürlüğe girmişti. Bugün yürürlüğe giren ikinci tur yaptırımlar İran'ın petrol gelirlerini sıfırlamayı amaçlıyor. Hedefte enerji, finans ve lojistik sektörleri de var.

TAHRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD'nin yaptırım açıklamasına Tahran'dan ilk yanıt geldi. Reuters'e konuşan İranlı bir hükümet yetkilisi, Tahran'ın ABD'nin yaptırım kararından endişe etmediğini ve İran'ın ABD'ye boyun eğmeyeceğini söyledi.

Yapılan açıklamada uygulanan yaptırımların yeni olmadığı, İran'ın Amerikan yaptırımlarına alışık olduğu, Tahran'ın yaptırım kararından endişe duymadığı ve ABD'ye boyun eğmeyeceği belirtildi.