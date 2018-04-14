ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu!

ABD Başkanı Trump Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı. Mezze havaalanı, 41.Tugay ve araştırma merkezi vurulanlar arasında.

TRUMP: SALDIRI EMRİNİ VERDİM

Trump, "Kısa süre önce, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye diktatörü Beşar Esad'ın kimyasal silahlarıyla bağlantılı hedeflere önleyici saldırılar yapılması talimatını verdim" dedi.

ABD Başkanı Trump, "Bu harekatı Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engelleyene kadar sürdürmeye hazırlıklıyız ancak ABD, Suriye'de süresiz bir mevcudiyet aramıyor. Bölgenin kaderi, bölgenin kendi insanlarının elinde. Harekat, Rusya'nın Esad'ı kimyasal silahlardan uzak tutmak konusundaki aciziyetinin direkt sonucu." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ

Trump'ın açıklamasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Suriye Devlet Televizyonu, hava saldırılarına uçaksavarlarla karşılık verildiğini duyurdu.

ABD TOMAHAWK FÜZELERİ İLE VURUYOR

Barza'daki bilimsel araştırma merkezinden dumanlar yükseliyor. ABD savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri ile hedeflenmesi sonucunda 4. Tugay milis kuvvetlerinin merkezi de vuruldu.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'nin vurulmasına ilişkin "Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz" açıklamasını yaptı.

Suriye'ye yapılan operasyona katıldıklarını duyuran İngiltere, "Harekata 4 Tornado uçağımız katıldı" açıklamasını yaptı.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Orduya operasyona katılma emri verdim" dedi.