ABD, İngiltere ve Fransa Esed rejimini bombaladı! 3. Dünya Savaşı çıktı mı işte son durum...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya cevap olarak bu gece yarısı Esed rejimini vurma emri verdi. Saldırının başladığını bizzat Trump duyururken, ABD güçlerine Fransa ve İngiltere de destek verdi. Saldırıda başkent Şam'daki askeri noktalar hedef alındı. Mezze Havaalanı, 41.Tugay ve bir kimyasal silah araştırma merkezi vurulan yerler arasında... İşte Suriye'den son dakika gelişmeler...

TOMAHAWK FÜZELERİ İLE VURULDU.. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyledi. Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. Trump'ın saldırı emri sonrası Şam'dan patlama sesleri duyulmaya başladı. ABD, saldırılarda savaş uçakları ve Tomahawk füzelerini kullandı.

UÇAKSAVARLARLA KARŞILIK VERİLDİ... Suriye devlet televizyonu hava saldırılarına uçaksavarlarla karşılık verildiğini bildirdi. CNN'nin haberine göre Suriye Devlet televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, Şam’ın banliyösündeki El Kişvah’ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü. ABD Savunma Bakanlığı, "Suriye'deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, Esed rejimini vurdu! İşte ilk görüntüler... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



NERELER VURULDU... İŞTE O HEDEFLER... ABD bombardımanı Barza bölgesinde kimyasal silah yapımıyla ilgili bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam'da bazı merkezleri kapsadı.

SALDIRI BİR SAAT SÜRDÜ... ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasından yaklaşık bir saat sonra Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, operasyonun ilk dalgasının bittiğini duyurdular.

ABD Suriye'yi neden vurdu? Beyaz Saray madde madde açıkladı...

ESED İLK SALDIRIDAN DERS ALMADI... Yeni saldırı planlarının olmadığını belirten ABD Savunma Bakanı James Mattis, “Esad rejiminin geçen sene mesajı almadıkları anlaşılıyor. Şimdi biz ve müttefiklerimiz daha sert vurduk ve hep birlikte Esad’a ve onun katil kurmaylarına yeni bir silahlı saldırı daha düzenlememeleri gerektiğine dair mesajımızı gönderdik” dedi.

İLK DALGA SALDIRI SONA ERDİ... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini duyurdu.

Barza bölgesindeki kimyasal deposu ile bilimsel araştırma merkezi böyle vuruldu.

MAY VE MACRON'DAN İLK AÇIKLAMALAR... Trump'ın saldırı emrini verdiğini duyurmasının ardından kısa süre sonra müttefikleri İngiltere ve Fransa’dan da açıklama geldi. “Amerikalı ve Fransız müttefiklerimizle birlikte hareket ediyoruz” diyen İngiltere Başbakanı May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok. Bu operasyon, iç savaşa müdahale değildir. Rejim değişikliği ile ilgili değildir” diye konuştu. "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "orduya ABD güçlerine destek verin emri verdim" ifadelerini kullandı.

Saldırıya Rusya'dan sert cevap: Sonuçsuz kalmayacak!

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE TEPKİLER... ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Esad rejimine yönelik başlatığı operasyona Rusya'dan peş peşe tepkiler geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov 'Suriye'ye saldırı sonuçsuz kalmayacak' derken Parlamentonun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin ise, "Rusya bu yaşananları saldırganlık eylemi olarak görmektedir' yorumunu yaptı. Rus Dışişleri de "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" açıklamasında bulundu.