ABD İncirlik'ten taşınıyor mu? Dikkat çeken hareketlilik...

"ABD İncirlik'ten çekilecek" iddialarının sık sık gündeme geldiği bir dönemde İncirlik Üssü'nde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait bir seyyar silah deposu taşındı. Üsteki 40 ton ağırlığındaki mobil silah deposu artık ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise götürüldü. Böylece İncirlik Hava Üssü'nden taşınan silah deposu sayısı böylece 3'e yükseldi. ABD'nin İncirlik Üssü'nden ayrıldığı iddialarına ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" denilmişti.