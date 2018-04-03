ABD İncirlik'ten taşınıyor mu? Dikkat çeken hareketlilik...

"ABD İncirlik'ten çekilecek" iddialarının sık sık gündeme geldiği bir dönemde İncirlik Üssü'nde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İncirlik Hava Üssü'ndeki ABD'ye ait bir seyyar silah deposu taşındı. Üsteki 40 ton ağırlığındaki mobil silah deposu artık ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise götürüldü. Böylece İncirlik Hava Üssü'nden taşınan silah deposu sayısı böylece 3'e yükseldi. ABD'nin İncirlik Üssü'nden ayrıldığı iddialarına ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" denilmişti.
ABD Hava Kuvvetleri'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı. Hava üssünden taşınan silah deposu sayısı böylece 3'e yükseldi.
İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.
Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi. Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER