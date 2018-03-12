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ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Bomba iddia

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Bomba iddia

Türkiye ile ABD arasındaki buzlar bir türlü erimezken ABD'nin kullandığı İncirlik Üssü'yle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını ABD ordusunun İncirlik'ten çekilmeye hazırlandığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 13:56 - Güncelleme: 12-03-2018 13:56

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusu, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nden kalıcı olarak çekilmeyi düşünüyor. Yetkililer henüz net bir kararın alınmadığını ifade etse de planın uzun süredir masada olduğu ifade ediliyor.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre ABD, İncirlik Üssü’nden çıkmanın planlarını yapıyor. Gazeteye konuşan askeri yetkililer, uzun süredir gelgitli bir hal alan Türkiye-ABD ilişkilerinde, “koz olarak kullanıldığını düşündükleri” İncirlik’teki ABD askeri varlığının sona erdirilebileceğini ifade etti.

Üste bulunan 10 adet A-10 savaş uçağının Ocak ayında Afganistan’a kaydırıldığını belirten gazete, İncirlik Üssü’nde şu anda yalnızca yakıt ikmal uçaklarının bulunduğuna dikkat çekiyor. Gazetenin görüşlerini aldığı adı açıklanmayan bir Türk yetkili ise uçakların Afganistan’a kaydırılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gitmesinden dolayı kaynaklanmadığını, ancak ABD’nin dikkatini Suriye’den Afganistan’a çevirmesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Gazeteye konuşan ABD’li yetkili, bir süredir İncirlik’ten çıkma planının masada olduğunu söylerken, bir başka önemli NATO müttefiği olan Almanya’nın da Türkiye ile yaşadığı İncirlik krizini hatırlatıyor. Yetkili, “yaşananlar kararımızda etkili oldu” ifadelerini kullanıyor.

 “İNCİRLİK ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR”

Öte yandan ABD’nin Avrupa’da bulunan kuvvetlerinin sözcüsü Yüzbaşı Wendy Snyder da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İncirlik Üssü, ABD için kritik bir öneme sahip ve aynı zamanda da Türkiye-ABD arasındaki dayanışmanın bir göstergesi” ifadelerini kullandı.

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